Павел Василенко

Главный тренер ковалёвского Колоса Руслан Костышин прокомментировал своё будущее в команде после поражения от львовских Карпат (2:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«У меня состоялся разговор с президентом. Жесткий, можно сказать, с его стороны. У нас есть понимание, что у меня нет контракта как такового юридического. У меня есть контракт как человеческий с президентом. Я извинился за свои высказывания, потому что у нас отношения больше, чем президент и наемный тренер. Я, возможно, не имел права такие вещи на эмоциях говорить. Я не держусь за денежный контракт. У нас есть человеческие взаимоотношения. Когда президент решит, тогда я уйду из Колоса. Я его не брошу, не подведу», – сказал Костышин в эфире УПЛ ТВ.

Колос в нынешнем сезоне провёл семь матчей во всех турнирах, потерпев четыре поражения, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.

Следующий матч команда из Киевщины проведёт в воскресенье, 20 сентября, против Кудровки в рамках УПЛ. Начало встречи в 13:00.

На данный момент Колос занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав два очка.