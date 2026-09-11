Павел Василенко

В матче шестого тура Украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем стадионе проиграл львовским Карпатам со счетом 0:2.

Беспроигрышная серия Колоса в УПЛ продолжается уже пять матчей: две ничьи и три поражения. Зато Карпаты продолжили свою голевую серию в чемпионате до девяти матчей — за это время львовяне забили 19 голов. Также команда Франса Фернандеса не проигрывает на выезде четыре встречи подряд: две победы и две ничьи.

Карпаты шокировали хозяев в первые 20 минут. На 9-й минуте Назарий Русин воспользовался ошибкой Эдуарда Козика возле штрафной площадки, приблизился к воротам и с пяти метров сильно пробил точно в цель.

На 20-й минуте подопечные Фернандеса удвоили преимущество. На этот раз отметился Сери.

До перерыва команды создали ещё несколько моментов, однако счёт не изменился. Во втором тайме забитых мячей болельщики также не увидели.

Колос занимает 15-е место с двумя очками, а Карпаты с 13 баллами поднялись на первую позицию. В следующем туре Колос сыграет в гостях с Кудривкой, а Карпаты дома примут Верес. Обе игры состоятся 20 сентября.

УПЛ, 6-й тур

Колос – Карпаты – 0:2

Голы: Русин, 9, Сери, 20.