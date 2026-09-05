Павел Василенко

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс на своем поле сыграл вничью с коваливским Колосом – 2:2.

Команда Патрика ван Леувена открыла счет на 28-й минуте. Ярослав Шевченко получил мяч в удобной позиции и мощным ударом отправил его в дальний угол ворот Ивана Пахолюка.

Колосу удалось отыграться еще до перерыва. Юрий Климчук завоевал мяч в чужой штрафной площадке и обыграл Александра Кемкина. После просмотра VAR возможные подозрения на игру рукой со стороны футболиста Колоса были сняты.

На 66-й минуте Кривбасс снова вышел вперед. После подачи Джовани Герберта с углового Владимир Виливальд точно пробил головой и сделал счет 2:1.

Впрочем, хозяева не смогли удержать преимущество. На 80-й минуте Зураб Рухадзе получил вторую желтую карточку и оставил Колос в меньшинстве. Казалось, что это окончательно склоняет чашу весов в пользу Кривбасса.

Однако коваливцы продолжили борьбу и сравняли счет уже в добавленное время. Ардит Тахири, вышедший на замену, на 90+1-й минуте воспользовался своим шансом и принес команде Руслана Костышина ничью.

В итоге Кривбасс набрал очко и остался на девятой позиции турнирной таблицы. Колос продолжает идти без побед и с двумя баллами находится в зоне вылета.

УПЛ, 5-й тур

Кривбасс – Колос – 2:2

Голы: Шевченко, 28, Виливальд, 66 – Климчук, 38, Тахири, 90+1.