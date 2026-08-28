Главный тренер Колоса Руслан Костышин остался недоволен работой арбитра в матче четвертого тура УПЛ против Оболони (0:0).

«Я согласен, пусть меня штрафуют. А две минуты как добавлять? Его оштрафуют, скажут какое-то замечание? Пусть меня штрафуют. Я получу четвертую карточку и пропущу игру. А он добавляет две минуты. А как можно так судить? Как можно такие фолы давать?

Я сейчас откровенно скажу на всю страну: у меня такое ощущение, что у него пиво "Оболонь" самое любимое. Вот он любит пиво "Оболонь", и благодаря этому он так поступал. Ну, и всё, мои слова», – сказал Костышин в эфире УПЛ ТВ.