«У него пиво «Оболонь» самое любимое». Костышин сделал резкое заявление об арбитре
Специалист может получить штраф за эмоции
Главный тренер Колоса Руслан Костышин остался недоволен работой арбитра в матче четвертого тура УПЛ против Оболони (0:0).
«Я согласен, пусть меня штрафуют. А две минуты как добавлять? Его оштрафуют, скажут какое-то замечание? Пусть меня штрафуют. Я получу четвертую карточку и пропущу игру. А он добавляет две минуты. А как можно так судить? Как можно такие фолы давать?
Я сейчас откровенно скажу на всю страну: у меня такое ощущение, что у него пиво "Оболонь" самое любимое. Вот он любит пиво "Оболонь", и благодаря этому он так поступал. Ну, и всё, мои слова», – сказал Костышин в эфире УПЛ ТВ.
Оболонь занимает 10-е место турнирной таблицы УПЛ, тогда как Колос идет 15-м. Пока обе команды не одержали побед в текущем сезоне.