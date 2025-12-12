Защитник Динамо Владислав Захарченко оценил свои действия против Эдина Джеко и Мойзе Кина в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины (1:2). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Не знаю, как оценивать. Конечно, я только начинаю свой путь во взрослом футболе, а Джеко очень опытный, и было очень интересно сегодня с ним поиграть. Это бесценный опыт. Было приятно и интересно с ним играть.

Что касается первого гола, возможно, немного недосмотрели, больше думали о мяче, а не следили за нападающим. Надо будет потом посмотреть этот эпизод и разобрать его.