Главный тренер Фиорентины Паоло Ваноли прокомментировал матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций с Динамо (2:1).

«Мы очень ценим этот турнир, и я приветствую тех, кто играл, и тех, кто вышел на поле.

Это должно быть только началом, каждая игра для нас — это тяжелый труд, и теперь мы должны быть очень сплочёнными. Сегодня вечером мы поедем на сборы в Viola Park, чтобы быть вместе.

Когда выдерживаешь столько поражений, нужно работать над психологическим настроем, и сегодня вечером мы сделали еще один шаг: путь очень долгий, и я не хочу слишком радоваться», — цитирует Ваноли издание TMW.