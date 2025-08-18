Павел Василенко

В пятницу, 15 августа, в постановлении Печерского районного суда г. Киева, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, стало известно о известных событиях в Полесье.

Суд наложил арест на имущество бывших вице-президента и технического директора житомирского клуба в связи с уголовным производством о мошенничестве с целью завладения более 220 тысяч долларов, принадлежащих президенту клуба – Геннадию Буткевичу.

Отмечается, что уже сегодня, 18 июля, правоохранители провели обыски в домовладении по адресу, которым пользуется вице-президент клуба. Наложили арест на патроны, дымовые шашки, сигнальные ракеты и печать.

В этот же день провели обыски по другому адресу у технического директора и наложили арест на цифровую технику.

В заявлении суда не называются конкретные имена, но бывшим вице-президентом Полесья является Владимир Тесля, который также занимал должность спортивного директора.

После трех туров команда Руслана Ротаня занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея три балла.