Известный украинский эксперт и тренер Олег Федорчук в интервью сайту Sport-express.ua раскритиковал игроков Полесья.

«Зарплаты у игроков Полесья одни из самых высоких в Украине, это же не секрет, но не может быть так, что игрок сколько стоит, столько и получает за сезон. Нонсенс! Это уже выглядит не как бизнес-проект, а игрушка. Деньги Буткевич выделяет на Полесье, по нашим современным меркам, колоссальные.

Однако ему как-то иначе нужно относиться к игрокам. Не заходить в раздевалку с овациями после победы над Санта-Коломой. Хватит Буткевичу гладить футболистов по головкам! Они, что коты? Нужно от них жестко требовать результаты!»