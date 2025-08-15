Федорчук: «Хватит Буткевичу гладить футболистов по головкам»
Специалист сделал резкое заявление
39 минут назад
Известный украинский эксперт и тренер Олег Федорчук в интервью сайту Sport-express.ua раскритиковал игроков Полесья.
«Зарплаты у игроков Полесья одни из самых высоких в Украине, это же не секрет, но не может быть так, что игрок сколько стоит, столько и получает за сезон. Нонсенс! Это уже выглядит не как бизнес-проект, а игрушка. Деньги Буткевич выделяет на Полесье, по нашим современным меркам, колоссальные.
Однако ему как-то иначе нужно относиться к игрокам. Не заходить в раздевалку с овациями после победы над Санта-Коломой. Хватит Буткевичу гладить футболистов по головкам! Они, что коты? Нужно от них жестко требовать результаты!»
Отметим, что Полесье на выезде уступило Пакшу (1:2) в ответном матче третьего отборочного раунда ЛК, однако прошло дальше, где сыграет с итальянской Фиорентиной.