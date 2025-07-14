Бывший игрок Александрии не может найти новую команду
Футболист находится в статусе свободного агента
около 1 часа назад
Бывший защитник Александрии Сергей Логинов в комментарии сайту Sport.ua сообщил, что пока не нашел себе новую команду.
«На данный момент конкретики нет. Были варианты, но где-то не сложилось, где-то меня не устроили эти варианты», – сказал Логинов.
В прошлом сезоне 34-летний защитник в составе Александрии провел два матча во всех турнирах.
Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 100 тысяч евро. 1 июня Александрия сообщила, что футболист покинул клуб в статусе свободного агента.
Ранее Логинов также выступал за Динамо-2, Прикарпатье, Волынь, Судуву и Днепр-1.
По итогам прошлого сезона Александрия заняла второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, получив право стартовать в квалификации Лиги конференций.
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