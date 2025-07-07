Павел Василенко

Черновицкая Буковина продолжает усиливать свой состав в период летнего межсезонья. Контракт с желто-черными подписал очередной новичок – 26-летний вингер Евгений Пидлепенец, который на протяжении двух предыдущих сезонов защищал цвета львовских Карпат.

Соглашение с футболистом заключено на два года. В составе Буковины Пидлепенец будет выступать под 12 номером.

В прошлом сезоне Евгений провел 26 матчей за львовский клуб, забив три мяча и отдав три результативные передачи.

Буковина в прошлом сезоне заняла итоговое седьмое место в Чемпионской группе Первой лиги.