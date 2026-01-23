Павел Василенко

Бывший футболист черкасского ЛНЗ Иван Ермачков может продолжить карьеру в Первой лиге. Об этом сообщает UA-Football.

Услугами 20-летнего защитника заинтересован Феникс-Мариуполь, который занимает 14-е место в турнирной таблице Второго дивизиона Украины.

По информации источника, спортивный директор Богдан Когут провел переговоры с Ермачковым о потенциальном сотрудничестве. Если стороны смогут согласовать условия контракта, то защитник присоединится к команде Максима Фещука, которая 21 января вышла из отпуска.

Ермачков начинал карьеру в Колосе из Коваливки, в 2022 году перебрался в немецкий Вупперталь. В июле 2024 года подписал контракт с бременским Вердером, однако большую часть сезона провел в составе Виктории Берлин, где играл на правах аренды.

Последние полгода провел в ЛНЗ, однако на поле так и не выходил.