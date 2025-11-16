Первая лига. Гол Ракицкого принёс победу Черноморцу, поражение Ворсклы от Феникса-Мариуполя
Одесса прервала свою неудачную серию
около 5 часов назад
Ярослав Ракицкий. Фото - ФК Черноморец
Сегодня в Первой лиге было сыграно три поединка 16-го тура.
Феникс-Мариуполь довольно уверенно обыграл Ворсклу, забив в ворота полтавской команды два гола без ответа – дублем отметился нападающий Артур Ременяк.
Прикарпатье-Благо и Виктория сильнейшего не выявили и разошлись боевой ничьей – 1:1.
В Тернополе местная Нива с минимальным счетом уступила одесскому Черноморцу, победу которому принес их лидер Ярослав Ракицкий. «Моряки» прервали свою безвыигрышную серию из трех матчей подряд.
Первая лига, 16-й тур
Прикарпатье-Благо – Виктория – 1:1
Голы: Барчук, 88 – Кныш, 66.
Феникс-Мариуполь – Ворскла – 2:0
Голы: Ременяк, 52, 64.
Нива – Черноморец – 0:1
Гол: Ракицкий, 12.
Турнирная таблица