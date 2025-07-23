Бывший игрок "Наполи" погиб на Ибице после избиения полицией
Известны подробности ужасного инцидента
около 1 часа назад
По данным СМИ, бывший профессиональный футболист Микеле Ношезе был убит полицией в своем доме на Ибице.
Ношезе умер после столкновения с полицией, которая пришла к нему домой после того, как соседи пожаловались на громкую музыку во время вечеринки, которую он устраивал.
Он играл за молодёжную команду «Наполи», но решил оставить футбол и стать диджеем, где добился большого успеха. Многие знали его под сценическим псевдонимом DJ Gozi.
Предположительно, полиция приехала на его адрес из-за сообщений о чрезмерном шуме, и ситуация быстро переросла в физическое противостояние.
Сам Ношезе был хорошо известен на Ибице, где он жил последние десять лет, и часто выступал в Лондоне, Париже, Барселоне и Нью-Йорке.
Его смерть вызвала шок среди друзей и коллег из музыкальной индустрии, и в настоящее время испанские власти восстанавливают обстоятельства событий.
После прибытия полиции диджей, вероятно, был избит, пишет The Sun.
Тело доставили в морг, где ожидаются результаты экспертизы для определения причин смерти.
Микеле также был талантливым футболистом и играл в Серии С за Кавезе и Беневенто, а также за молодёжную команду Наполи.
Ему предлагали возможность профессионально играть в высшей лиге Швейцарии, но он отказался стать диджеем.
Он также имел диплом экономиста. Расследование его смерти продолжается.
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