Сергей Разумовский

Одесский Черноморец отказался от идеи подписания одного из ведущих игроков Ужгорода. Об этом сообщает UA-Футбол.

Речь о полузащитнике Антоние Эмере. По данным источника, трансфер в одесский клуб не состоится: Черноморец не стал продолжать переговоры и фактически снял кандидатуру футболиста с повестки дня.

В первой части сезона во Второй лиге Эмере был одним из самых ярких исполнителей Ужгорода. До зимней паузы он забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи, а также отметился еще одним голом в Кубке Украины. Благодаря этой статистике он является самым результативным футболистом ужгородской команды.

В то же время интерес к Эмере, как отмечается, проявлялся не только со стороны Черноморца: за ним следил еще один клуб Первой лиги, а также один из лидеров Второй лиги. Антони Эмере – воспитанник академии Шахтера. Также 23-летний центральный хавбек в свое время находился в структуре Металлиста 1925.

