Павел Василенко

Пресс-служба ФК Кудровка сообщила о подписании соглашения с атакующим полузащитником Андреем Тотовицким. О деталях контракта информации нет.

Напомним, что предыдущим клубом Тотовицкого был донецкий Шахтер, который он покинул на правах свободного агента после завершения прошлого сезона.

Последний раз футболист выходил на поле 2 марта 2024 года в составе Колоса, за который он выступал на правах аренды, в домашнем матче 19-го тура УПЛ против Руха (0:1).

Кудровка дебютирует в элите украинского футбола в воскресенье, 3 августа, домашним поединком с Александрией.