Сергей Разумовский

Защитник сборной Нидерландов Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.



The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Причиной отсутствия 24-летнего футболиста стала травма паха, после которой он не успеет полностью восстановиться к началу турнира. В сборной Нидерландов пришли к выводу, что участие Тимбера на чемпионате мира может создать риск для его здоровья, поэтому было принято решение не включать защитника в окончательную заявку.

В сообщении национальной команды отмечается, что футболист не набрал необходимых физических кондиций после травмы. После консультаций с медицинским штабом тренерский состав решил, что Тимбер покинет расположение сборной в Нью-Йорке после контрольного матча против Узбекистана.

Вместо него в заявку сборной Нидерландов будет включен защитник Лейпцига Луцгарел Гертрейда. Прошлый сезон 25-летний футболист провел в составе Сандерленда на правах аренды. Теперь он получит шанс поехать на чемпионат мира и помочь национальной команде в матчах группового этапа.

На ЧМ-2026 сборная Нидерландов выступит в группе F. Соперниками команды станут Япония, Швеция и Тунис.