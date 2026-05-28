Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман определился с официальной заявкой команды на чемпионат мира 2026 года. В финальный список вошли 26 футболистов, о чем сообщила пресс-служба национальной команды Нидерландов.

Одной из главных особенностей заявки стало значительное присутствие представителей английской Премьер-лиги. В общем, Куман включил в состав сразу 15 исполнителей, которые выступают в клубах чемпионата Англии.

В то же время вне заявки неожиданно остался правый защитник Ливерпуля Джереми Фримпонг, который не попал в окончательный список. Также вызывает вопросы отсутствие звездного Хави Симонса. Отметим также присутствие двух бывших партнеров украинца Руслана Малиновского по Аталанте Мартена де Рона и Тена Копмейнерса.

👥 Заявка сборной Нидерландов на ЧМ-2026

🧤 Вратари: Барт Вербрюгген (Брайтон), Робин Руфс (Сандерленд), Марк Флеккен (Байер Леверкузен);

🛡 Защитники: Юрриен Тимбер (Арсенал), Микки ван де Вен (Тоттенхэм), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Натан Аке (Манчестер Сити), Йоррел Гато (Челси), Дензел Дюмфрис (Интер), Ян Поль ван Геке (Брайтон);

🧠 Полузащитники: Райан Гравенберх (Ливерпуль), Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), Френки де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (Ювентус), Мартен де Рон (Аталанта), Квентин Тимбер (Марсель), Гус Тиль (ПСВ), Матс Виффер (Брайтон);

🎯 Нападающие: Брайан Бробби (Сандерленд), Мемфис Депай (Коринтианс), Коди Гакпо (Ливерпуль), Джастин Клюйверт (Борнмут), Ноа Ланг (Галатасарай), Дониелл Мален (Рома), Крэсенсио Саммервилл (Вест Хэм), Ваут Вегхорст (Аякс).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Матчи турнира примут 16 городов. На групповом этапе сборная Нидерландов сыграет против Японии, Швеции и Туниса.