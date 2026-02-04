Сергей Разумовский

Воспитанник Динамо Данило Сухоручко определился с следующим этапом своей карьеры. Как сообщает «ТаТоТаке», 25-летний нападающий уже договорился о переходе в СК Полтава — команду, которая на данный момент замыкает турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Украины и ведет борьбу за сохранение прописки.

По данным источника, стороны согласовали условия соглашения на шесть месяцев. При этом в контракте будет предусмотрена опция продления сотрудничества — если клуб и футболист останутся довольны друг другом, договор смогут пролонгировать по взаимному согласию. Важно, что в Полтаву форвард должен присоединиться как свободный агент, так что переход не требует выплаты трансферной компенсации.

Сухоручко известен украинским болельщикам по выступлениям на различных уровнях, начиная со структуры Динамо. Помимо киевского клуба, в разные периоды он также играл за Черноморец. Наиболее стабильным этапом последних лет для нападающего стал Левый Берег, к которому он присоединился в июле 2023 года. В составе «аистов», Сухоручко провел значительное количество матчей: 81 поединок во всех турнирах, 12 забитых мячей и 4 результативные передачи.

В декабре прошлого года Левый Берег официально объявил о завершении сотрудничества с игроком. С тех пор Сухоручко находился в статусе свободного агента, а потому мог выбирать новый клуб без привязки к трансферному окну в части компенсации. По оценкам, его трансферная стоимость составляет около 350 тысяч евро.

Напомним, игрок, который оказался ненужным вице-чемпиону Украины, оказался в стане новичка УПЛ.