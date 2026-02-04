Игрок, который оказался ненужным вице-чемпиону Украины, оказался в составе новичка УПЛ
Полтава взяла под свое крыло защитника
около 1 часа назад
Защитник Александрии Илья Ухань прибыл в Полтаву и может продолжить карьеру в СК Полтава. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, 22-летний правый защитник должен присоединиться к команде. Он примет участие в заключительном этапе зимних сборов под руководством тренерского штаба Игоря Тимченко и Павла Матвейченко.
Отмечается, что уже на выходных полтавский клуб переедет в Закарпатье, где и пройдет финальная часть подготовки. Именно по итогам этого этапа сборов в СК Полтава планируют принять решение относительно дальнейшей судьбы футболиста и возможного подписания.
Ухань ранее выступал не только за Александрию. Он имел опыт игры за команды разных возрастных категорий Черноморца, Колоса, Кривбасса и Мариуполя.