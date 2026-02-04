Сергей Разумовский

Защитник Александрии Илья Ухань прибыл в Полтаву и может продолжить карьеру в СК Полтава. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, 22-летний правый защитник должен присоединиться к команде. Он примет участие в заключительном этапе зимних сборов под руководством тренерского штаба Игоря Тимченко и Павла Матвейченко.

Отмечается, что уже на выходных полтавский клуб переедет в Закарпатье, где и пройдет финальная часть подготовки. Именно по итогам этого этапа сборов в СК Полтава планируют принять решение относительно дальнейшей судьбы футболиста и возможного подписания.

Ухань ранее выступал не только за Александрию. Он имел опыт игры за команды разных возрастных категорий Черноморца, Колоса, Кривбасса и Мариуполя.

Ранее Александрия досрочно разорвала контракт с форвардом.