Сергей Разумовский

Полузащитник Аталанты Лазар Самарджич может сменить клуб уже в январе – об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, в последние дни несколько команд интересовались условиями потенциального перехода 23-летнего серба, и среди них – Лацио и Фиорентина.

Как отмечается, именно римский клуб проявляет предметный интерес к Самарджичу и рассматривает возможность подписания футболиста во время зимнего трансферного окна. При этом не исключается, что Аталанта может отпустить игрока уже в январе, если поступит соответствующее предложение и стороны согласуют формат сделки.

В текущем сезоне Самарджич сыграл за Аталанту 18 матчей во всех турнирах, проведя на поле 643 минуты. За этот отрезок он записал на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи, демонстрируя эффективность даже при не самом большом игровом времени.

Напомним, бергамаски взяли хавбека сборной Сербии в аренду из Удинезе прошлым летом с опцией выкупа, которую затем активировали. Также ранее сообщалось, что общая сумма договоренностей по переходу Самарджича из Удинезе в Аталанту могла составить не менее 20 миллионов евро.

