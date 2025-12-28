Аталанта минимально уступила Интеру в матче 17 тура Серии А. Матч в Бергамо завершился со счетом 0:1.

Решающий момент встречи произошел на 65-й минуте, когда Лаутаро, сыграв на перехвате, обыгрался с Эспозито и без проблем отправил мяч в ворота Аталанты.

Перед этим команды успели обменяться забитыми мячами, которые арбитр отменил из-за офсайда. В первом тайме без гола остался Тюрам, а после перерыва были аннулированы взятия ворот Де Кетеларе и Скамакки.

Победа Интера в региональном дерби позволила вернуться на вершину Серии А с 36 баллами.

Серия А. 17 тур

Аталанта - Интер 0:1

Гол: Лаутаро, 65