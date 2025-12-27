Сергей Разумовский

Руководство «Милана» сделало официальное предложение вратарю Майку Меньяну о продлении контракта. По информации La Gazzetta dello Sport, клуб готов предложить французскому голкиперу зарплату до 7 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Если 30-летний вратарь согласится на новые условия, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. На одном уровне с Рафаэлем Леау. В настоящее время действующее соглашение Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне на клубном уровне Меньян провел 18 матчей. В восьми из них оставил ворота «сухими» и в общей сложности пропустил 16 мячей.

Также он участвовал в выступлениях сборной Франции в европейской квалификации на чемпионат мира-2026, в частности сыграл против Украины. Помог команде напрямую выйти на Мундиаль.