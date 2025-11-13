Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Франции на своем поле разгромила Украину.

Сергей Ребров предсказуемо решил выпустить экспериментальный состав. Молодой центрбек Тарас Михавко дебютировал в главной команде страны, однако именно его ошибка уже в начале второго тайма привела к пенальти, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе и открыл счет в матче.

Стоит отметить, что до этого эпизода украинцы и сами могли рассчитывать на пенальти. Арбитр Славко Винчич не назначил 11-метровый после потенциального фола на Назарине.

В дальнейшем французы полностью контролировали ход игры, атаковали с огромным преимуществом и не оставили ни единого шанса украинскому резерву. Украина за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника и всего одного в их сторону, тогда как хозяева осуществили более двадцати попыток. До финального свистка Олис, Мбаппе и Экитике довели дело до разгромного поражения со счетом 4:0.

Подобный выбор состава от тренерского штаба объясняется желанием максимально сохранить силы основных игроков перед решающим матчем против Исландии. Однако резерв смог удержать интригу лишь в первом тайме, а после перерыва французы реализовали свое тотальное преимущество.

Сборная Франции набрала 13 очков и досрочно вышла на чемпионат мира-2026, выиграв группу D. Украина теперь уступает Исландии (по семь баллов) по дополнительным показателям и должна только побеждать в заключительном туре, чтобы пройти в плей-офф отбора.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, пятый тур

Франция – Украина 4:0

Голы: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олис, 76, Экитике, 88

Франция: Меньян, Кунде (Гюсто 89), Салиба, Упамекано, Динь, Канте, Коне (Заир-Эмери 80), Олис (Нкунку 89), Шерки (Аклиуш 68), Барколя (Экитике 67), Мбаппе

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Сваток, Михавко (Зубков 75), Михайличенко, Очеретько (Шапаренко 64), Ярмолюк (Волошин 85), Назарина, Гуцуляк (Ванат 64), Яремчук (Цыганков 75)

Предупреждения: Коне, 31 – Михавко, 54, Ярмолюк, 74

