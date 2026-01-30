Бывший соперник Шахтера и Динамо - главный неудачник. Кто выбыл из Лиги Европы?
Ранее швейцарский клуб проходил обоих украинских грандов
около 1 часа назад
После завершения заключительного восьмого тура общего этапа Лиги Европы окончательно определился список команд, которые не смогли попасть в топ-24 и завершили выступления в турнире. Для этих клубов сезон в еврокубках в рамках ЛЕ закончился сразу после основной стадии, без права сыграть в стыковых матчах плей-офф.
Развязка в нижней части таблицы вышла максимально драматичной: судьба последнего проходного места решалась на грани одного дополнительного показателя. Бранн набрал 9 очков и финишировал 24-м, закрыв проходную зону, тогда как Янг Бойз с такими же 9 очками оказался уже 25-м — первым под чертой. Разницу между ними сделала не количество набранных баллов, а статистика мячей, то есть соотношение забитых и пропущенных. Именно из-за худших дополнительных показателей швейцарцы остались вне плей-офф, хотя по очкам не уступали конкуренту.
Команды, которые выбыли из Лиги Европы после 8 туров (места 25–36)
- Янг Бойз — 9 очков
- Штурм Грац — 7
- ФКСБ (Стяуа) — 7
- Гоу Эхед Иглс — 7
- Фейеноорд — 6
- Базель — 6
- Зальцбург — 6
- Рейнджерс — 4
- Ницца — 3
- Утрехт — 1
- Мальмё — 1
- Маккаби Тель-Авив — 1
