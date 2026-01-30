Сергей Разумовский

После завершения заключительного восьмого тура общего этапа Лиги Европы окончательно определился список команд, которые не смогли попасть в топ-24 и завершили выступления в турнире. Для этих клубов сезон в еврокубках в рамках ЛЕ закончился сразу после основной стадии, без права сыграть в стыковых матчах плей-офф.

Развязка в нижней части таблицы вышла максимально драматичной: судьба последнего проходного места решалась на грани одного дополнительного показателя. Бранн набрал 9 очков и финишировал 24-м, закрыв проходную зону, тогда как Янг Бойз с такими же 9 очками оказался уже 25-м — первым под чертой. Разницу между ними сделала не количество набранных баллов, а статистика мячей, то есть соотношение забитых и пропущенных. Именно из-за худших дополнительных показателей швейцарцы остались вне плей-офф, хотя по очкам не уступали конкуренту.

Команды, которые выбыли из Лиги Европы после 8 туров (места 25–36)