27-летний форвард Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку уже этим летом. К украинскому нападающему проявляют интерес сразу несколько известных клубов.

Как сообщает Еemregraphic, одним из главных претендентов на Довбика стал Бешикташ. В последние дни переговоры между турецким клубом и Ромой заметно продвинулись, и именно стамбульцы сейчас считаются фаворитами в борьбе за игрока.

Недавно Бешикташ уступил донецкому Шахтеру в двухматчевом противостоянии в рамках Лиги Европы, и теперь клуб намерен усилить атакующую линию.

В прошлом сезоне Артем отметился 17 голами и двумя ассистами в 45 играх за Рому. Его контракт с римским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Довбик также входит в сферу интересов Аталанты.