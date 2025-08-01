27-летний форвард Ромы Артем Довбик может изменить клубную прописку этим летом, и к украинцу проявляют интерес сразу несколько известных команд.

Как сообщает портал El Gol Digital, его бывший клуб Жирона рассматривает возможность вернуть форварда. Однако каталонцы не готовы выложить 30 миллионов евро, которые требует Рома, и предлагают вариант аренды на один сезон.

Напомним, прошлым летом Довбик перебрался в столицу Италии именно из Жироны. После перехода он заявил, что каталонская команда - это маленький клуб, тогда как Рому назвал большой силой в итальянском футболе. Эти слова вызвали волну критики со стороны болельщиков Жироны.

В составе римлян украинец отыграл 45 матчей во всех соревнованиях, отличившись 17 мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро, а действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что Довбик восстановился и забил гол в контрольном матче Ромы.