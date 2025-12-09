Бывший наставник ЛНЗ Олег Дулуб дал свою оценку работе нынешнего главного тренера команды Виталия Пономарёва. Специалист также высказал мнение, подошёл бы он киевскому Динамо, которое в настоящее время занимается поиском постоянного тренера.

Мне сложно оценивать, потому что лично я его не знаю. Повторюсь, игра ЛНЗ довольно проста – все заточено на результате. Не могу сказать, что я вижу там, как сейчас говорят, яркий остроатакующий футбол. Все построено на тройке игроков, которые атакуют – Оба, Яшари и Ассинор.

А почему Пономарев должен подойти Динамо? Динамовский стиль – это скоростное давление прежде всего... ЛНЗ такого пока не демонстрирует. Я болею за Динамо с детства. Команда Лобановского – это было нечто космическое в моем понимании. Сейчас я не вижу намеков на подобный стиль игры в ЛНЗ, – сообщил Дулуб в интервью «Украинскому футболу».