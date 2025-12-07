Пономарёв: «Игра с Оболонью не была такой уверенной»
Несмотря на результат
около 1 часа назад
Виталий Пономарев / Фото - УПЛ
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подвел итоги матча 15 тура УПЛ против Оболони (3:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
На табло игра легкая, но игра сложной была на самом деле. Первый тайм мы снова не лучший сыграли, в перерыве внесли корректировки - и второй тайм уже лучше был. По результату она как будто уверенная - по игре она не была настолько уверенной, - сказал коуч ЛНЗ.
Победа ЛНЗ позволила потеснить Шахтер с первого места в турнирной таблице УПЛ по дополнительным показателям. У обеих команд по 32 очка на экваторе сезона.