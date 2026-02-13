Сергей Разумовский

Бывший наставник Ювентуса Игор Тудор станет новым главным тренером Тоттенхэма. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, хорватский специалист уже заявил о готовности подписать контракт с лондонским клубом, который рассчитан до завершения текущего сезона. Переговоры прошли успешно, и стороны достигли окончательной договоренности о сотрудничестве.

В то же время руководство Тоттенхэма уже ищет кандидатов на долгосрочную перспективу. Среди тех, кто рассматривается на должность главного тренера с лета, основными являются Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.

Стоит отметить, что последним местом работы Игора Тудора был Ювентус, откуда он был уволен 27 октября прошлого года, а несколько дней назад, 11 февраля, Тоттенхэм официально объявил об отставке Томаса Франка. Также Тудор в свое время работал в хорватском Хайдуке, за который на тот момент играл украинец Артем Милевский.