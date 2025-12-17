Центрбек Колоса и сборной Косово Илир Красничи может сменить клуб во время зимней паузы, сообщает Инсайды от Пасичника.

В УПЛ за игроком следят Полесье и Металлист 1925, однако сам игрок предпочитает вариант из Польши.

Следующим клубом Красничи может стать Видзев, который тренирует хорошо знакомый специалист из Хорватии Игор Йовичевич.

В этом сезоне Красничи сыграл за Колос 15 матчей: 1 гол. Transfermarkt оценивает косовара в 700 тысяч евро.