Украинский центрхав Иван Желизко и арендованный динамовец Максим Дьячук помогли Лехии победить Видзев в матче 15 тура Экстраклассы. Встреча в Гданьске завершилась со счетом 2:1.

Лехия, пропустив первой в начале второй 45-минутки, смогла перевернуть матч в пользу одного из аутсайдеров чемпионата Польши. Словацкий легионер Бобчек дважды расписался в воротах команды, которую недавно возглавил экс-наставник Шахтера Игор Йовичевич.

Желизко вместе с Дьячуком отыграли полный матч за Лехию, а Богдан Вьюнник и Антон Царенко наблюдали за победой своей команды с скамейки запасных.

Экстракласса. 15 тур

Лехия - Видзев 2:1

Голы: Бобчек, 59, 90+6 - Бержье, 50

