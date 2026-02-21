Сергей Разумовский

Руководство Лиона готовит для Паулу Фонсеки новое соглашение и уже работает над продлением контракта португальского специалиста. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается, что нынешний договор 52-летнего тренера действует до лета 2027 года, однако в клубе хотят зафиксировать сотрудничество на более длительный срок и добавить еще один сезон — до лета 2028 года.

Фонсека возглавил Лион в январе 2025 года. Для клуба, который семь раз становился чемпионом Франции, это назначение стало важным шагом в попытке вернуться к борьбе за высшие места и стабильные выступления в еврокубках. В своем первом сезоне во главе команды бывший наставник Шахтера сумел вывести Лион в четвертьфинал Лиги Европы, где французы остановились после противостояния с Манчестер Юнайтед. В национальном чемпионате команда завершила тот сезон на шестой позиции, что дало основания оценивать работу тренера как прогресс и фундамент для дальнейшего развития.

В нынешней кампании результаты Лиона выглядят еще более убедительными. Команда держится в топ-3 Лиги 1 и в настоящее время занимает третье место, отставая от лидера — Ланса — на семь очков. Параллельно коллектив демонстрирует стабильность и в Лиге Европы: Лион финишировал первым на общем этапе турнира, благодаря чему напрямую квалифицировался в 1/8 финала без необходимости играть дополнительный раунд. Именно такая динамика, по информации источника, и подталкивает клуб к желанию досрочно согласовать продление сотрудничества с Фонсекой.

