Яремчук эмоционально отреагировал на свой дебют за Лион
Форвард сделал заявление в социальных сетях
около 1 часа назад
Украинский нападающий Роман Яремчук прокомментировал свой дебют за Лион в матче 22-го тура Лиги 1 против Ниццы (2:0).
«Эта серия — не случайность. Она построена на дисциплине, единстве и менталитете победителей. Горжусь быть частью этого движения и рад дебютировать за Лион. Мы продолжаем», — написал Яремчук на странице в инстаграм.
Победная серия Лиона продолжается уже 13 матчей подряд во всех турнирах.
Яремчук перешел во французский клуб из Олимпиакоса в начале февраля 2026 года на правах аренды с опцией выкупа.
Следующий матч Лион проведет 22 февраля против Страсбурга в рамках Лиги 1. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
Команда украинца занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 45 очков.
