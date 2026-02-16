Павел Василенко

Украинский нападающий Роман Яремчук прокомментировал свой дебют за Лион в матче 22-го тура Лиги 1 против Ниццы (2:0).

«Эта серия — не случайность. Она построена на дисциплине, единстве и менталитете победителей. Горжусь быть частью этого движения и рад дебютировать за Лион. Мы продолжаем», — написал Яремчук на странице в инстаграм.

Победная серия Лиона продолжается уже 13 матчей подряд во всех турнирах.

Яремчук перешел во французский клуб из Олимпиакоса в начале февраля 2026 года на правах аренды с опцией выкупа.

Следующий матч Лион проведет 22 февраля против Страсбурга в рамках Лиги 1. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Команда украинца занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 45 очков.