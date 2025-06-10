Бывший тренер украинского форварда — фаворит на должность наставника сборной Италии

Павел Василенко

Сборной Италии нужен новый тренер. Журналист Джанлука Ди Марцио указал, кто является фаворитом на должность наставника национальной команды.

С сентября 2023 года итальянцев возглавляет Лучано Спаллетти. С ним на тренерской скамейке «Скуадра адзурри» вылетела в 1/8 финала Евро-2024.

Во время июньских матчей отбора на ЧМ-2026 итальянцы разгромили Норвегию со счетом 0:3. Этот позор привел к решению расстаться со Спаллетти. Поединок с Молдовой в понедельник, завершившийся победой со счетом 2:0, стал для него прощанием со сборной Италии.

Федерация подготовила конкретный список кандидатов. В него должны были войти Клаудио Раньери и Стефано Пиоли. По сообщениям, оба решили не брать на себя руководство командой.

Джанлука Ди Марцио сообщил, что Дженнаро Гаттузо является фаворитом на должность главного тренера сборной Италии. Даниеле Де Росси и Фабио Каннаваро являются запасными вариантами, так как именно бывший полузащитник Милана является лидером списка.

Гаттузо никогда не тренировал национальную сборную. Он возглавлял Милан, Наполи, Валенсию, Марсель и Хайдук Сплит и другие. Гаттузо начал работать в Хорватии в июле прошлого года и закончил в июне этого года. Под его руководством Хайдук, за который выступал украинский нападающий Назарий Русин, провел 43 матча, одержав 20 побед, 14 ничьих и девять поражений.

Следующая международная пауза состоится в сентябре. Италия сыграет с Эстонией и Израилем.