Сергей Разумовский

Малага официально вернула себе место в Ла Лиге на следующий сезон, выиграв финальное противостояние плей-офф за повышение в классе против Альмерии.

В ответном матче команда из Малаги, игравшая на выезде, сумела одержать победу со счетом 2:1. Первый поединок завершился без забитых мячей, поэтому именно результат второй встречи стал определяющим в борьбе за путевку в элитный дивизион. По сумме двух матчей Малага оказалась сильнее и оформила возвращение в высший футбольный эшелон Испании.

Для клуба это особенно важное достижение, ведь в последний раз Малага выступала в Ла Лиге еще в сезоне 2017/18. После этого команда провела несколько сезонов в Сегунде, а в кампании 2023/24 вообще оказалась в третьем дивизионе. Так что нынешний успех стал результатом постепенного восстановления клуба после длительного падения в классе.

В регулярном сезоне Сегунды Малага заняла четвертое место, тогда как Альмерия финишировала третьей. Обе команды получили шанс побороться за повышение в классе через плей-офф, однако именно Малага лучше реализовала свой шанс в решающем двухматчевом противостоянии.

Ла Лига 2. Плей-офф за повышение в классе, ответный матч

Альмерия – Малага 1:2 (0:0 – первый матч)

Голы: Лео Баптистао, 76 – Чупе, 65, Ларрубия, 71

Удаление: Талис, 90+4 (Альмерия)

Видео: MEGOGO

Ранее был оформлен вылет из Ла Лиги Жироны, за которую выступают украинцы Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов и Александр Пищур-младший.