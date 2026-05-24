В 38-ом туре испанской Ла Лиги Жирона на собственном поле сыграла вничью с Эльче 1:1 в решающем матче за выживание и по итогам сезона вылетела в Сегунду. Каталонцам нужна была только победа, тогда как гостей устраивала ничья, которая позволила им сохранить место в Ла Лиге.

Первый тайм прошел в закрытой борьбе с минимумом моментов. На 39-й минуте Эльче открыл счет: Педро Бигас прострелил с левого фланга, а Альваро Родригес принял мяч, развернулся и пробил мимо Пауло Гассаниги. До перерыва гости могли увеличить преимущество, но Родригес пробил рядом со штангой. Жирона ответила ударом Хиля, который парировал Дитуро.

После перерыва хозяева быстро отыгрались. На 48-й минуте Унаи пробил со штрафного, Дитуро отбил мяч, а Арнау Мартинес первым успел на добивание — 1:1. В дальнейшем команда Мичела владела инициативой и давила на оборону соперника, но Эльче действовал компактно и дисциплинированно.

Лучший шанс вырвать победу был у Тома Лемара, однако его удар пришелся в перекладину. В финальные минуты Жирона устроила штурм, но гости выстояли. Ничья спасла Эльче, а Жирона покидает Примеру.

Каталонцы набрали 41 очко, чего оказалось недостаточно, чтобы обогнать Леванте и Осасуну (по 42). Мальорка, которая набрала столько же баллов, также вылетела.

Ла Лига, 38-й тур

Жирона – Эльче 1:1

Голы: Мартинес 48 - Родригес 39

Жирона: Гассанига, Мартинес (Ринкон, 58), Лопес (Лемар 77), Витор Роке, Морено, Мартин (Лемар, 57), Витсель (Бельтран, 58), Унаи, Рока (Эчеверри, 67), Хиль (Стуани, 58), Цыганков.

Эльче: Дитуро, Чуст Гарсия, Бигас, Аффенгрубер, Валера, Вильяр (Педроза, 75), Фебас (Форт, 84), Агуадо, Сангаре (Дональд, 46), Моренте, Родригес (Андре Силва, 75).

Предупреждения: Хиль 45+2, Витор Рейс 60, Эчеверри 83, Лемар 85 – Сангаре 7, Аффенгрубер 47, Валера 85, Агуадо 85.