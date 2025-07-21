Голкипер Яков Кинарейкин официально покинул львовские Карпаты, подписав пятилетний контракт с испанским Вильярреалом, о завершении соглашения сообщили обе стороны.

По информации пресс-службы испанского клуба, в новом сезоне украинец будет защищать цвета Вильярреала Б, который тренирует Давид Альбельда. Отметим, что ни одна из сторон не сообщила, за сколько «желтая подводная лодка» приобрела Кинарейкина.

В прошлом сезоне Кинарейкин провел за Карпаты 13 матчей, в которых пропустил 12 голов и пять раз оставлял свои ворота «сухими». По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.

Основная команда Вильярреала завершила прошлый сезон на пятом месте в Ла Лиге и получила путевку в Лигу чемпионов благодаря дополнительному еврокубковому месту.

Ранее сообщалось, что Лунин отказался переходить в Вильярреал.