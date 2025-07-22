Павел Василенко

Карпаты в своих соцсетях не скрывали фамилию левого защитника из Латинской Америки в вчерашнем отчете о спарринге против Шарджи

(1:1). Потенциальный новичок львовской команды играл под фамилией Санчес.

По информации ТаТоТаке, речь идет об игроке аргентинского Расинга Фабиане Санчесе. Ему 23 года, он может сыграть также на позиции левого хавбека.

Контракт Санчеса с Расингом истекает 31 декабря 2025 года, что означает: в случае успешного просмотра он может переехать в Украину за небольшую компенсацию.

Также Карпаты могут подписать бразильского легионера.