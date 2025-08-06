Сергей Стаднюк

В заключительном третьем туре Кубка лиг (МЛС + чемпионат Мексики) Лос-Анджелес номинально в гостях победил Тигрес.

22-летний украинский защитник Артем Смоляков провел на поле все 90 минут и записал на свой счет результативную передачу. Давид Мартинес оформил дубль, реализовав на 38-й минуте пенальти и забив именно после ассиста Смолякова на 64-й. Единственный гол в составе Тигрес провел Лопес Родригес в самом начале второго тайма.

Для Лос-Анджелеса это вторая победа на турнире – ранее команда также выиграла один матч в серии пенальти, имея в пассиве еще одно поражение, тоже в «послематчевой лотерее». Так что команда набрала 6 очков, занимая последнее четвертое проходное место в таблице МЛС. Однако позади сразу восемь клубов, имеющих 3 – 5 баллов и матч в запасе. В том числе и Интер Майами Лионеля Месси.

Кубок лиг, первый тур

УАНЛ Тигрес – Лос-Анджелес 1:2

Голы: Лопес Родригес, 47 – Давид Мартинес, 38 (пен.), 64

Ранее Смоляков реализовал послематчевый пенальти.