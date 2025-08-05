Лунин выбрал клуб на следующий сезон: «Хочу остаться здесь»
Андрей останется в Мадриде
около 3 часов назад
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунинин определился с планами на ближайшее будущее и следующий сезон проведет в составе испанского гранда. Об этом футболист сообщил журналистам из Испании.
«В "Реале" я всегда счастлив. Конечно, я хочу остаться здесь», – сказал украинский вратарь для ZonaMerengue.
В прошлом сезоне Лунинин провел 14 матчей за Реал во всех турнирах, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв на ноль. За национальную сборную Украины он успел провести 16 матчей, в которых также шесть раз оставлял ворота сухими, пропустив в общей сложности 16 голов.
Контракт вратаря с 15-кратным победителем Лиги чемпионов рассчитан до конца июня 2030 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Лунинина составляет 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Реал с Лунининым начал подготовку к новому сезону.
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