Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунинин определился с планами на ближайшее будущее и следующий сезон проведет в составе испанского гранда. Об этом футболист сообщил журналистам из Испании.

«В "Реале" я всегда счастлив. Конечно, я хочу остаться здесь», – сказал украинский вратарь для ZonaMerengue.

🗣️ Lunin despeja las dudas sobre su futuro: “En el Real Madrid estoy siempre contento. Claro que me quiero quedar.”pic.twitter.com/ExOtw45oLp — ZonaMerengue (@Zona_Merengue_) August 4, 2025

В прошлом сезоне Лунинин провел 14 матчей за Реал во всех турнирах, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв на ноль. За национальную сборную Украины он успел провести 16 матчей, в которых также шесть раз оставлял ворота сухими, пропустив в общей сложности 16 голов.

Контракт вратаря с 15-кратным победителем Лиги чемпионов рассчитан до конца июня 2030 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Лунинина составляет 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал с Лунининым начал подготовку к новому сезону.