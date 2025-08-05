Мбаппе обратился к Реалу накануне нового сезона
Нападающий призвал фанатов поддержать команду
около 3 часов назад
Килиан Мбаппе / фото - Getty
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе опубликовал в социальных сетях мотивационный пост перед началом нового сезона.
В новом сезоне хочу осуществить нечто грандиозное. Давайте сделаем это вместе, мадридцы! Вперед, Реал Мадрид
В прошлом сезоне Реал дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, а также участвовал в финалах Кубка и Суперкубка Испании. По итогам Ла Лиги команда заняла второе место. На клубном чемпионате мира мадридцы дошли до полуфинала.
Поделиться