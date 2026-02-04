Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что фактически подходит к завершению профессиональной карьеры, хотя окончательную «точку» пока не ставит. Слова футболиста передает пресс-служба Полесья.

Буквально месяц назад я принял это решение. Я понимаю, что уже не молод, и искать какое-то предложение, которое могло бы стать хорошим, уже, наверное, нет. Не знаю. Никогда не говори «никогда». Я тренируюсь, в принципе, в нормальной форме, могу показать пресс.

Сегодня, к сожалению, еще не тренировался. Однако я думаю, что все впереди, еще есть время. Если будет предложение, которое меня удовлетворит, тогда, возможно, я еще поиграю. Я все-таки больше оптимист и реалист, и думаю, что, наверное, все же таки официально я ближе к завершению, чем к продолжению.

Ну, предложение – это больше будет касаться семьи, чтобы ближе к ним где-то было, потому что не хочется ехать далеко и хочется видеть, как дети растут. Поэтому такая ситуация. Семья в Штатах, у детей школа. И, в принципе, пока мы базируемся там, но это не окончательно, я думаю, наша страна проживания в будущем. Просто пока такая ситуация, что мы там, можно сказать, пустили немного корни, но не полностью там уже будем.