Павел Василенко

Бывшая звезда мадридского Реала и мюнхенской Баварии Хамес Родригес может продолжить свою карьеру в МЛС.

Согласно информации издания The Athletic, колумбийский атакующий полузащитник ведет переговоры с Миннесота Юнайтед.

34-летний игрок является свободным агентом после того, как в декабре покинул мексиканский клуб Леон. За эту команду Хамес сыграл 34 матча, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

В конце прошлого года появились слухи о том, что колумбиец близок к подписанию контракта с Орландо Сити, но они не подтвердились.