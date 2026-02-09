Сергей Разумовский

Клуб Первой лиги Украины ЮКСА из Тарасовки официально сообщил о подписании сразу двух опытных футболистов. В команду присоединились фланговый защитник Александр Осман и опорный полузащитник Сергей Петько, которые имеют солидный опыт выступлений на профессиональном уровне и призваны усилить состав в борьбе за высокие задания сезона.

Александр Осман — левый защитник, хорошо известный украинским болельщикам по выступлениям в ряде клубов. Его дебют во взрослом футболе состоялся в харьковском Металлисте, где он получил важную практику на высоком уровне. Именно в составе харьковчан Осман также успел сыграть три матча в Лиге Европы, что является весомым пунктом в его карьерном резюме. Позже игрок присоединился к киевскому Динамо, а далее продолжил выступления в других командах.

Кроме Металлиста и Динамо, Осман защищал цвета Арсенала и Оболони из Киева, Металлиста 1925, львовских Карпат и одесского Черноморца. На международном уровне он также имеет значительный опыт: за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастных категорий Осман провел в общей сложности 30 матчей. Отдельно стоит отметить его участие в финальной части Евро U-17 2013 года.

Вторым новичком ЮКСА стал Сергей Петько — опорный полузащитник, у которого за плечами более 70 матчей в Украинской Премьер-лиге. В течение карьеры он выступал за Черноморец, Волынь, Верес, Минай, Ингулец и ряд других украинских команд, стабильно подтверждая свой уровень в центре поля. Петько известен не только объемом работы и дисциплиной, но и лидерскими качествами — во многих клубах он регулярно выходил на поле с капитанской повязкой.

Статистика Сергея включает результативные действия на разных уровнях: три гола в УПЛ, еще пять голов в Первой лиге и три точных удара в Кубке Украины. Также в 2015–2017 годах Петько вызывался в молодежную сборную Украины: в рамках отбора на чемпионат Европы U-21 он провел четыре матча.

Подписание Османа и Петько выглядит как шаг в сторону усиления опытом и характером: один имеет солидную школу игры на фланге обороны и опыт еврокубков и сборных, другой — проверенный опорник с практикой в элитном дивизионе и лидерским статусом в раздевалке.

Ранее также ЮКСА усилилась воспитанником Динамо и Шахтера нигерийского происхождения.