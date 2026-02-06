Сергей Разумовский

23-летний центральный полузащитник Антоний Эмере продолжит карьеру в ФК ЮКСА. О переходе футболиста сообщила пресс-служба клуба.

Антоний Даниэль Чуквебука Эмере является уроженцем Харьковщины. Он — украинец нигерийского происхождения, а свой футбольный путь начинал в родном регионе. На юношеском уровне Эмере проходил подготовку в академиях и структурах сразу нескольких известных клубов: тренировался в системах харьковских Металлиста и Авангарда, а также имел опыт занятий в ведущих украинских школах — Динамо и Шахтера. Такой бэкграунд дал ему фундамент и разноплановую подготовку, которая стала основой для дальнейшего перехода во взрослый футбол.

На профессиональном уровне полузащитник успел поиграть за ряд команд: Горняк-Спорт, Звягель, Чайку и Ужгород. Всего во взрослом футболе Эмере уже провел 73 официальных матча, в которых отметился 10 забитыми мячами, что является довольно неплохим показателем для игрока центральной зоны поля.

Последним клубом Антония был Ужгород. В течение летне-осенней части прошлого года он выступал за команду во Второй лиге и Кубке Украины, суммарно сыграв 19 поединков. В этих матчах Эмере записал на свой счет пять голов и одну результативную передачу, подтвердив, что способен приносить пользу не только в организации игры, но и в завершающей стадии атак.

Кроме клубной карьеры, Антоний имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. Его вызывали в команды U-15, U-16 и U-17, в составе которых он провел более 20 матчей, получив международную практику на ранних этапах развития.

