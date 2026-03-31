Александр Сукманский

Чехия и Дания встретятся в финале плей-офф, где разыграют путевку на чемпионат мира 2026 года в Северной Америке.

Новости матча и текущая форма соперников

Несмотря на то, что в предыдущем матче отбора Чехия быстро проигрывала Ирландии со счетом 0:2 в первом тайме, команда сумела вернуться в игру и в итоге одержать победу в напряженной серии пенальти. Благодаря этому успеху хозяева потерпели лишь два поражения в 16 последних международных матчах с середины сентября 2024 года, причем ни одно из них не произошло дома. Именно домашние выступления в последнее время стали сильным козырем команды Мирослава Коубека, которая пропустила всего четыре мяча в семи последних домашних официальных международных встречах.

Тем не менее, оборонительная надежность хозяев будет серьезно проверена, так как Дания подходит к матчу после убедительной победы 4:0 над Северной Македонией в плей-офф в середине недели. Этот успех стал ответом на неудачные результаты против Шотландии и Беларуси в конце квалификации, из-за которых команда была вынуждена бороться за выход на третий подряд чемпионат мира через стыковые матчи. В то же время гостевая форма датчан может вызывать беспокойство перед стартовым свистком: всего две победы в десяти последних выездных матчах, три ничьих и пять поражений, а также четыре игры без забитых мячей.

История очных встреч

Дания не проигрывает Чехии в семи последних международных матчах – две победы и пять ничьих. В последний раз команды встречались в четвертьфинале Евро-2020, где датчане победили со счетом 2:1.

Статистика и серии

Только один из последних шести матчей Чехии завершился победой с разницей более чем в один мяч.

В пяти из шести последних международных матчах Чехия наносила три или меньше ударов в створ ворот.

Дания выполняла 10 и более ударов в восьми из последних 11 выездных международных матчей.

В десяти из последних 11 международных матчей Дания подавала не менее семи угловых.

Ключевые игроки и кадровые новости

Патрик Шик отличился с пенальти в середине недели, и теперь четыре из его последних пяти голов за сборную были забиты дома. У Дании Густав Исааксен оформил дубль в предыдущем матче отбора, причем четыре из его последних пяти голов за клуб и сборную были забиты в первом тайме. Обе команды подошли к решающему матчу без новых кадровых потерь.

Прогноз

Учитывая стабильную домашнюю форму и поддержку болельщиков в Праге, ставка на выход Чехии в финальную часть может выглядеть оправданной.

