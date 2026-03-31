Александр Сукманский

Сборная Боснии и Герцеговины снова выходит в роли аутсайдера, пытаясь создать сенсацию в противостоянии с Италией, которая стремится вернуться в финальную часть чемпионата мира.

Новости и форма команд

Путь Боснии и Герцеговины к возможному второму в истории крупному турниру, и первому с чемпионата мира 2014 года, оказался чрезвычайно драматичным. Команда пропустила поздний гол от Австрии в последнем матче группы и упустила прямую путевку, однако в полуфинале плей-офф ответила тем же, забив поздний мяч Уэльсу и одержав победу в серии пенальти. После этого серия без поражений достигла пяти матчей, а всего в 12 последних поединках команда потерпела лишь два поражения. Такая форма особенно важна с учетом того, что боснийцы не смогли пробиться на ЧМ-2010 и четыре последних чемпионата Европы, уступая в плей-офф квалификации.

Италия уверенно обыграла Северную Ирландию 2:0 в полуфинале плей-офф. Это уже третья подряд квалификационная кампания чемпионата мира, где команде приходится бороться через стыковые матчи. Предыдущие две попытки завершились болезненными поражениями от Швеции в 2017 году и Северной Македонии в 2022 году, поэтому третий подряд пропуск чемпионата мира выглядит немыслимым. Команда Дженнаро Гаттузо подходит к игре в хорошей форме — семь побед в восьми последних матчах, а также шесть побед в восьми последних выездных поединках объясняют статус фаворита.

История личных встреч

Босния и Герцеговина выиграла первую встречу команд в 1996 году, однако с 2019 года Италия доминирует — четыре победы в пяти матчах при одной ничьей.

Статистика и серии

Босния и Герцеговина забивала в каждом из последних 12 матчей.

В четырех из последних пяти домашних матчей боснийцев забивали обе команды.

В 13 из 17 последних матчей Италии было забито больше 2,5 гола.

В четырех из пяти последних выездных матчей Италии гол забивался после 75-й минуты.

Ключевые игроки и кадровые новости

Лучший бомбардир в истории сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко забил решающий мяч против Уэльса — это уже восьмой подряд его гол за сборную после перерыва. Герой матча Италии против Северной Ирландии Сандро Тонали отметился голом и ассистом, в третий раз открыв счет в матче среди своих четырех результативных поединков за национальную команду.

Боснийцы потеряли Амара Дедича, который получил повреждение в дополнительное время полуфинала, тогда как Италия обошлась без кадровых потерь.

Прогноз

Обe команды могут выбрать осторожное начало игры, поэтому ничья в первом тайме выглядит вероятнойсценарием.

