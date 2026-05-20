Челси додавил Тоттенхэм, подарив надежду Вест Хэму
Последний участник Чемпионата определится в 38 туре
около 2 часов назад
Челси и Тоттенхэм закрывали программу 37 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:1.
Лондонское дерби в предпоследнем туре Премьер-лиги не было лишено турнирного контекста. Победа Челси могла бы вернуть команду в борьбу за еврокубки, а непроигрыш Тоттенхэма увеличить шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Челси забил по голу в каждом из таймов, когда Энцо и Сантос поразили ворота Кински. В свою очередь, гости ответили голом Ришарлисона, который оставил команду Роберто Де Дзерби в игре до финального свистка.
«Синие» в заключительные минуты сумели выстоять и сохранить нужный результат, тогда как «шпорам» еще стоит подумать об участии в следующем сезоне АПЛ, ведя заочную борьбу с Вест Хэмом.
АПЛ. 37 тур
Челси - Тоттенхэм 2:1
Голы: Энцо, 18, Сантос, 67 - Ришарлисон, 74
