Челси и Тоттенхэм закрывали программу 37 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:1.

Лондонское дерби в предпоследнем туре Премьер-лиги не было лишено турнирного контекста. Победа Челси могла бы вернуть команду в борьбу за еврокубки, а непроигрыш Тоттенхэма увеличить шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Челси забил по голу в каждом из таймов, когда Энцо и Сантос поразили ворота Кински. В свою очередь, гости ответили голом Ришарлисона, который оставил команду Роберто Де Дзерби в игре до финального свистка.

«Синие» в заключительные минуты сумели выстоять и сохранить нужный результат, тогда как «шпорам» еще стоит подумать об участии в следующем сезоне АПЛ, ведя заочную борьбу с Вест Хэмом.

АПЛ. 37 тур

Челси - Тоттенхэм 2:1

Голы: Энцо, 18, Сантос, 67 - Ришарлисон, 74