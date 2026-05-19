Проклятие снято? Арсенал впервые с 2004 года стал чемпионом Англии
Лондонцы не ожидали такого подарка от Манчестер Сити за тур до финиша АПЛ
около 2 часов назад
Арсенал досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/26.
Лондонский клуб гарантировал себе титул после матча 37-го тура между Манчестер Сити и Борнмутом, который завершился вничью 1:1. Для сохранения шансов на чемпионство команде Пепа Гвардиолы была нужна только победа, однако «горожане» не смогли обыграть «вишен».
После этого результата «горожане» набрали 78 очков и за один тур до завершения чемпионата уже не могут догнать «канониров», у которых 82 пункта. Таким образом, лондонцы стали недосягаемыми для ближайшего преследователя еще до финального тура.
Для Арсенала это первый чемпионский титул в АПЛ за последние 22 года. В последний раз лондонцы выигрывали чемпионат Англии в сезоне-2003/04, когда легендарная команда Арсена Венгера прошла всю кампанию без поражений.
В то же время Хосеп Гвардиола, для которого этот сезон стал последним во главе Манчестер Сити, завершает работу в клубе без титула чемпиона Англии.