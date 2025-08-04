Павел Василенко

Челси подтвердил еще один летний трансфер. Джрел Гато, ранее игравший за амстердамский Аякс, присоединился к синим.

Подопечные Энцо Марески недавно одержали победу на Клубном чемпионате мира. Однако Челси не намерен сидеть сложа руки перед следующим сезоном.

В последние дни синие вели переговоры по трансферу Гато. Футболист демонстрировал большие надежды в амстердамском Аяксе.

Два клуба достигли соглашения о постоянном трансфере. Английская команда заплатит за левого защитника как минимум 43 миллиона евро.

Гато подписал долгосрочный контракт с лондонцами. Соглашение 19-летнего игрока действует до июня 2032 года, то есть на семь сезонов.

«Я очень рад и счастлив быть здесь. Челси – лучшее место для меня», – сказал футболист после подписания контракта.

В прошлом сезоне Гато провел 50 официальных матчей за Аякс, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.