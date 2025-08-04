«Челси» подписал новую звезду, трансфер подтвержден.
Известны все детали перехода
около 1 часа назад
Челси подтвердил еще один летний трансфер. Джрел Гато, ранее игравший за амстердамский Аякс, присоединился к синим.
Подопечные Энцо Марески недавно одержали победу на Клубном чемпионате мира. Однако Челси не намерен сидеть сложа руки перед следующим сезоном.
В последние дни синие вели переговоры по трансферу Гато. Футболист демонстрировал большие надежды в амстердамском Аяксе.
Два клуба достигли соглашения о постоянном трансфере. Английская команда заплатит за левого защитника как минимум 43 миллиона евро.
Гато подписал долгосрочный контракт с лондонцами. Соглашение 19-летнего игрока действует до июня 2032 года, то есть на семь сезонов.
«Я очень рад и счастлив быть здесь. Челси – лучшее место для меня», – сказал футболист после подписания контракта.
В прошлом сезоне Гато провел 50 официальных матчей за Аякс, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.
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